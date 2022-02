Samsung Galaxy A51 invecchia: quando arriveranno i nuovi update?

Samsung ha annunciato che offrirà 4 aggiornamenti Android e 5 anni di patch di sicurezza per i nuovi device, ma in queste ore scopriamo che Samsung Galaxy A51 inizierà a ricevere le patch di sicurezza solo a cadenza semestrale. Si tratta di un processo lungo e inesorabile che interessa tutti i dispositivi (smartphone e tablet) del colosso sudcoreano: dopo aver gravitato nella categoria dei device aggiornati ogni trimestre, d'ora in avanti il medio gamma di Samsung sarà aggiornato solo due volte all'anno.

Samsung Galaxy A51 riceverà patch di sicurezza a cadenza semestrale

Per alcuni è un cambiamento fisiologico, per altri invece lascia un po' di amaro in bocca: il device, infatti, è stato presentato appena due anni fa. Per fare un esempio, il modello Galaxy A50 del 2019 fa ancora parte dei device che ricevono aggiornamenti di sicurezza ogni mese, pertanto la scelta di Samsung può risultare incomprensibile per chi possiede un Galaxy A51 e non ha necessità di cambiarlo.

In ogni caso il passaggio agli aggiornamenti semestrali non indica che lo smartphone è ormai da cambiare, anzi. Secondo la policy di Samsung relativa alle patch di sicurezza, infatti, il device sarà ufficialmente supportato fino al 2024. Inoltre, Galaxy A51 rientra all'interno della rosa di device che riceveranno tre aggiornamenti software e quindi sarà riceverà anche Android 13.