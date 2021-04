Il Samsung Galaxy A51 si trova in offerta su Amazon a 238€, lo sconto è del 37% e corrisponde ad un risparmio di oltre 140 euro rispetto al prezzo di listino.

Sul retro in plastica è presente una particolare trama geometrica, intervallata soltanto dal comparto fotografico che sporge leggermente dalla scocca. Davanti troviamo un ampio display da 6.5 pollici che occupa l’intero pannello frontale, lascia spazio soltanto al piccolo foro in alto che ospita la fotocamera selfie. Lo schermo è un Super AMOLED Infinity-O in risoluzione FullHD+.

Grazie al SoC octa core e a 4GB di RAM, lo smartphone garantisce prestazioni più che adeguate per l’utilizzo quotidiano. La memoria interna da 128GB può essere estesa ulteriormente inserendo una scheda micro-SD fino a 512GB.

Galaxy A51 ha una dotazione fotografica completa e versatile, alla fotocamera principale da 48MP si aggiunge una ultra-grandangolare con angolo di 123°, un’ottica macro e un sensore di profondità per realizzare ritratti con sfondo sfocato. A completare la scheda tecnoca c’è la batteria da 4.000mAh, più che sufficiente per un’intera giornata di autonomia, non manca la ricarica rappida via USB-C con output a 15W.

Oggi il Samsung Galaxy A51 va in offerta su Amazon a 238€, un ottimo prezzo per un device che rappresenta la soluzione ideale per chi non può spendere oltre, ma non intende rinunciare ad un bel desing e a prestazioni ottime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

