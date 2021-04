Sei in cerca di un nuovo telefonino? Samsung Galaxy A51 è in offerta su Amazon a soli 245,98€. Il ribasso del 34% corrisponde a uno sconto effettivo di 126,49€ che rende l’acquisto un vero affare. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Samsung Galaxy A51: lo smartphone che stavi cercando

La colorazione Metallic Silver non fa passare inosservato Samsung Galaxy A51. Grazie al suo design semplice e lineare lo smartphone acquista un che di sofisticato, il che lo fa apprezzare anche dal lato estetico. Appartenente alla fascia media dei dispositivi, offre prestazioni degne del suo costo.

Il display montato è un Infinity O FHD+ Super AMOLED con ampiezza da 6.5 pollici che rende l’esperienza visiva ampia e immersiva. La visione dei contenuti è migliorata dall’ottimo rapporto schermo-corpo che vanta dei bordi ultrasottili.

Il processore è un Octa Core firmato Samsung e viene abbinato a ben 4 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione per prestazioni fluide e veloci. La memoria, inoltre, è espandibile fino a 512 GB attraverso MicroSD.

Spicca l’apparato fotografico che è composto da una Quad camera posteriore con lente principale da 48 megapixel. Le altre tre lenti consentono di scattare foto in modalità macro, grandangolare e di profondità. Ammontano a 32, invece, i megapixel della fotocamera anteriore dedicata ai selfie.

D’importanza è anche la batteria dato che ha una capacità di 4000mAh che assicura un utilizzo duraturo. La ricarica, poi, avviene mediante modalità rapida da 15 W.

Tra le altre features sono presenti Bixby e il lettore d’impronte integrato nel display.

Puoi acquistare Samsung Galaxy A51 nella sua colorazione Metallic Silver a soli 245,96€ su Amazon. Acquistalo oggi e ricevilo nel giro di 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. Le consegne, in alternativa, sono gratuite per il primo acquisto o con spedizione presso punto di ritiro. Lo smartphone Samsung, in conclusione, è idoneo al programma di rateizzazione CreditLine di Confidis.

