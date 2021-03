Sei in cerca di un nuovo smartphone? Samsung Galaxy A51 è in offerta su Amazon a soli 228,00€. Il ribasso del 40% corrisponde a uno sconto effettivo di 135% che rende l’acquisto più economico. Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Samsung Galaxy A51: le specifiche tecniche di questo smartphone

Nella categoria di fascia media, Samsung Galaxy A51 ricopre un posto d’eccezione. Grazie alla sua scocca resa preziosa dall’effetto prismatico, questo smartphone non passa inosservato.

Il display Infinity-O FHD+ Super AMOLED da 6.5 pollici rende l’esperienza visiva immersiva e avvolgente. Il suo essere tutto schermo è pressoché evidente grazie alle cornici ultrasottili. Lo schermo, infatti, viene interrotto solo da una piccola tacca centrale che ospita la fotocamere frontale.

Il processore Octa Core abbinato ai 4 GB di RAM e ai 128 GB di memoria di archiviazione rendono le prestazioni scattanti e fluide. La memoria, inoltre, può essere espansa fino a 512 GB grazie a una microSD.

Tra le features più interessanti vi è il comparto fotografico composto da una Quad camera posteriore con lente principale da 48 MP e ulteriori tre lenti da 5, 12, 5 MP per scattare in macro, in profondità e in modalità ultra grandangolare. Ammontano a 32 i megapixel della fotocamera frontale.

Degna di nota è la batteria da 4000mAh che garantisce un utilizzo quotidiano. La ricarica, inoltre, avviene attraverso ricarica rapida da 15 W.

Sono presenti, infine, lo sblocco con impronta digitale nel display e la modalità Game Booster per sfruttare al meglio le specifiche dello smartphone.

