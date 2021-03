Ultimamente i dispositivi meno recenti di Samsung hanno ricevuto l’aggiornamento ad Android 11. Gli ultimi ad entrare a far parte della lista sono il Galaxy A40 e il Galaxy 80. Il primo ha visto la One UI 3.0 mentre il secondo ha appena ottenuto la nuova versione del software One UI 3.1.

Samsung: due midrange si aggiornano all’ultima versione di Android

Il Galaxy A80 è un mediogamma di fascia media commercializzato dall’OEM sudcoreano nel 2019; in questi giorni il brand lo sta aggiornando all’ultima versione del firmware in Europa (A805FXXU5DUC7). Se ricordate, questo device, lanciato con Android 9 Pie, ha già visto due update Android e questo dovrebbe essere il terzo e ultimo.

Tuttavia, il gadget dovrebbe ricevere gli update di sicurezza per almeno un altro anno considerando che si trova nell’elenco ufficiale rilasciato da Samsung. Ad ogni modo, l’ultima release offre le medesime nuove features di Android 11, la skin One UI 3.1 e patch di sicurezza aggiornate a marzo 2021.

Alcune delle funzionalità più recenti includono la UI (user interface) rinnovata, la condivisione privata, la rimozione dei dati di posizione GPS sulle immagini, i nuovi widget della schermata di blocco, app stock migliorate e molto altro ancora.

Unitamente al Galaxy A80, anche il Galaxy A40 riceverà l’aggiornamento ad Android 11 (One UI 3.1) con la patch di sicurezza di marzo 2021. Il dispositivo sta ricevendo la versione del firmware A405FNXXU3CUC2 e sta per essere distribuita agli utenti di Vodafone Germany in Europa. Detto questo, lecito aspettarsi tale versione anche nel nostro mercato nei giorni a venire.

Giusto come “remind me“, il Galaxy A40 è stato lanciato con Android 9 Pie, quindi questo potrebbe essere anche l’ultimo aggiornamento del software. Per controllare lo status dell’update, vi consigliamo di andare nel menù delle impostazioni, cliccare su “Aggiornamento software” e pigiare su “Scarica e installa”.

