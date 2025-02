Samsung Galaxy A36 ed A26: quanto costeranno? Spuntano i possibili prezzi

Manca ormai pochissimo al lancio di Samsung Galaxy A56, A36 ed A26, il cui arrivo è previsto nella prima settimana di marzo, con un debutto iniziale nei mercati emergenti come l’India per poi approdare anche negli altri Paesi.

Prima della presentazione ufficiale, sul noto sito Ytechb sono già emersi i dettagli sui prezzi e sulle specifiche tecniche di questi smartphone Samsung.

Samsung Galaxy A36 ed A26: prezzi sostanzialmente invariati

In questo caso, le indiscrezioni si concentrano soprattutto su Samsung Galaxy A26 e Galaxy A36, che dovrebbero mantenere gli stessi prezzi dei loro predecessori. In base a quanto specificato, la versione da 128 GB del Galaxy A26 sarà venduta a 299 dollari (circa 285 euro), mentre l’A36, con la stessa capacità di storage, costerà 399 dollari (circa 380 euro). Samsung, chiaramente, offrirà altre configurazioni di memoria, sebbene i prezzi di queste ultime non siano ancora stati rivelati. Tuttavia, è probabile che anche le altre unità restino allineate a quelle di passata generazione.

Samsung ha recentemente confermato che i nuovi dispositivi della serie Galaxy A riceveranno 6 importanti aggiornamenti del sistema operativo Android, garantendo una longevità software senza precedenti in questa fascia di prezzo. I telefoni potrebbero debuttare con Android 15 e One UI 7.0 preinstallati, oltre a vantare un modulo triplo per la fotocamera posteriore, in linea con i render trapelati in precedenza.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, il Galaxy A26 sarà equipaggiato con il processore Exynos 1380 di Samsung, mentre l’A36 e l’A56 dovrebbero montare rispettivamente il Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 e l’Exynos 1580. Tutti e tre i modelli avranno una fotocamera principale da 50 MP, ma con differenze nei sensori secondari: l’A56 avrà un obiettivo da 12 MP e uno da 5 MP, l’A36 includerà un sensore da 8 MP e uno da 5 MP, mentre l’A26 si limiterà a un 8 MP e un 2 MP. Maggiori conferme circa le peculiarità di questi nuovi smartphone Samsung le riceveremo, ovviamente, durante il lancio ufficiale.