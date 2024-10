Samsung Galaxy A35, solo 274€ su Amazon: è il mediogamma da prendere

Il Samsung Galaxy A35 è uno smartphone versatile e potente, disponibile ora su Amazon a 274,98€, con uno sconto del 29%. Questo dispositivo è perfetto per chi cerca un telefono che combini ottime prestazioni a un prezzo accessibile.

Con un display AMOLED da 6.6″ ampio e luminoso, il Galaxy A35 garantisce un’esperienza visiva di qualità, ideale per guardare video, navigare sui social e giocare. Il design sottile ed elegante, unito a una batteria di lunga durata, rende questo smartphone un’ottima scelta sia per l’uso quotidiano che per chi è sempre in movimento.

Il Galaxy A35 è equipaggiato con una fotocamera principale di alta qualità, grazie al grandangolare da 50MP capace di catturare immagini nitide e dettagliate in ogni condizione di luce. La modalità notturna migliorata e all’intelligenza artificiale integrata fa il resto. Ottima anche la possibilità di registrare video 4K di ottima qualità grazie a Super HDR, stabilizzazione OIS e VDIS. Con una memoria interna espandibile e una RAM da 6GB, il Galaxy A35 è in grado di gestire tutte le app di uso quotidiano senza rallentamenti.

Il dispositivo è inoltre dotato di un sensore di impronte digitali per garantire un accesso sicuro e rapido, e della compatibilità con la rete 5G per navigare e scaricare contenuti a velocità elevatissime. Il sistema operativo Android aggiornato e l’interfaccia utente One UI di Samsung rendono l’utilizzo del Galaxy A35 intuitivo e piacevole, permettendoti di personalizzare al massimo il tuo telefono. La batteria da 5000 mAh garantisce un’autonomia elevata, perfetta per chi utilizza intensamente il proprio smartphone durante la giornata.

Non perdere questa occasione per acquistare il Samsung Galaxy A35 a un prezzo vantaggioso su Amazon e scopri tutte le potenzialità di uno smartphone completo e performante.