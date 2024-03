Samsung Galaxy A35: ottieni 20€ di sconto con questo codice esclusivo

Nella giornata di ieri Samsung ha annunciato il nuovo Galaxy A35, il medio di gamma più economico rispetto a Galaxy A55, rispettivamente successori di A34 e A54. Insieme all’annuncio, la casa coreana ha anche annunciato i prezzi di lancio: per il modello A35 occorrono 399 euro.

Se hai scelto di acquistare il nuovo Samsung Galaxy A35, abbiamo una bella notizia: utilizzando il codice esclusivo GALAXY4U su questa pagina del sito ufficiale di Samsung, ottieni uno sconto a carrello di 20 euro, pari al 5% del prezzo totale. Ti ricordiamo inoltre che in questi primi giorni potrai acquistare la versione da 256GB allo stesso prezzo di quella da 128GB.

Galaxy A35 in offerta a 379€ con questo codice sconto esclusivo

Di seguito ti spieghiamo la procedura passo dopo passo per ottenere 20 euro di sconto immediato a carrello acquistando il nuovo A35 appartenente alla famiglia Galaxy.

Per prima cosa collegati a questa pagina del Samsung Shop Online e premi sul pulsante Acquista Ora in alto a destra. Nella nuova schermata che si apre seleziona il colore e lo spazio di archiviazione: a questo proposito, ti invitiamo a scegliere la versione da 256GB, acquistabile allo stesso prezzo di quella da 128GB fino al 31 marzo. Fatto questo, premi sul tasto Continua per proseguire.

Nella pagina che segue, intitolata Prodotti consigliati per te, valuta l’acquisto di un accessorio da abbinare al nuovo smartphone, in alternativa pigia su Salta per continuare.

Ora sei nella pagina del carrello di Samsung: sotto Codice promozionale digita GALAXY4U, dopodiché premi su Applica per ottenere uno sconto immediato pari a 19,99 euro. Ora non ti resta che cliccare su Procedi all’acquisto e completare l’ordine.

Samsung Galaxy A35 è in offerta a 379,90 euro grazie al codice sconto esclusivo utilizzabile sullo store ufficiale Samsung Shop Online a questa pagina.