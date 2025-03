Samsung Galaxy A35 5G è il medio gamma che ha più senso e a questo prezzo è super

Se anche tu hai deciso di acquistare uno smartphone di fascia media perché hai capito che non vale la pensa inerpicarsi in spese folli, e nemmeno andare troppo bassi, oggi puoi fare un colpaccio. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Samsung Galaxy A35 5G a soli 318,60 euro, invece che 446,30 euro.

Come puoi vedere oggi c’è uno sconto bello grosso del 29% che ti fa risparmiare più di 127 euro sul totale. Ti assicuro che per quello che puoi ottenere è veramente un ottimo prezzo. Tra l’altro se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Samsung Galaxy A35 5G è da prendere immediatamente

Non c’è che dire, Samsung Galaxy A35 5G è uno dei miglioro medio gamma in circolazione per cui a una cifra così è da prendere all’istante. Questa è la versione da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna per cui non risparmia sulle prestazioni che ti permetteranno di fare di tutto con fluidità.

Ha un bellissimo e generoso display Super AMOLED da 6,6 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e luminosità da 1000 nit. Nonostante il suo peso di 209 grammi, non esattamente una piuma, risulta incredibilmente maneggevole. E poi gode di uno scomparto camera davvero eccellente con il suo sensore principale posteriore da 50 MP dotato di zoom digitale che arriva fino a 10x. Niente male nemmeno la batteria che dura tantissimo e si riscarica in fretta. Ha una capacità da 5000 mAh.

Insomma come hai potuto vedere, se già non ne eri a conoscenza, siamo davanti a uno smartphone medio gamma che non delude e per i prezzo con cui lo puoi avere oggi non è da farselo scappare. Perciò fiondati su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy A35 5G a soli 318,60 euro, invece che 446,30 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.