Samsung Galaxy A34 e A54 costeranno più del previsto?

Nella stessa giornata in cui Samsung Galaxy M14 5G arriva sul mercato del Vecchio Continente, a partire dall’Ucraina, giunge alle orecchie dei fan del marchio una notizia spiacevole, specialmente se si è fedeli utilizzatori di smartphone della linea Galaxy A di fascia media. A quanto pare, infatti, Samsung Galaxy A34 e A54 avranno un prezzo più alto del previsto in Europa.

Quanto costeranno Samsung Galaxy A34 e A54?

Ad anticipare i potenziali prezzi dei due dispositivi mobili citati è stato il rinomato leaker SnoopyTech giusto il giorno successivo alla comparsa online delle cover ufficiali di Samsung Galaxy A54 5G.

Come si può leggere dal tweet pubblicato due giorni fa, Samsung Galaxy A34 5G dovrebbe approdare sugli scaffali dei negozi, sui siti di e-commerce e presso le catene di distribuzione a 419 euro. Al contempo, Samsung Galaxy A54 5G si posizionerebbe a 519 euro. Si parla, rispettivamente, di un aumento di 50 e 70 euro rispetto alla generazione scorsa, ovvero rispetto ai Galaxy A33 e A53.

Questa cattiva notizia resta un’indiscrezione di mercato senza conferma alcuna, sia ben chiaro; dato lo storico di SnoopyTech, però, non va data per poco attendibile. In breve, meglio tenere gli occhi ben aperti.

Le possibili specifiche tecniche

La notizia del probabile aumento dei costi in Europa non giunge con novità per quanto concerne il comparto tecnico, che resta momentaneamente definito dagli ultimi rumor pubblicati in rete.

Per quanto riguarda Samsung Galaxy A54, si anticipa la dotazione del processore Exynos 1380 e di una configurazione a tripla fotocamera, con principale da 50 MP con OIS, ultrawide da 12 MP e un sensore di profondità da 5 megapixel. Samsung Galaxy A34, invece, dovrebbe arrivare con il chip MediaTek Dimensity 1080 e tre sensori differenti: principale da 48 MP, ultrawide da 8 MP e macro da 5 MP. Ancora una volta, avvisiamo di prendere questi dati con le pinze.