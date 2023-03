Samsung Galaxy M14 5G ufficiale: la batteria è gigantesca!

A fine febbraio 2023 in Europa è arrivato lo smartphone Samsung Galaxy A14 4G, accompagnato da una versione 5G annunciata invece nel mese di gennaio. Ebbene, il gigante sudcoreano ha deciso di allargare la famiglia di dispositivi mobili di fascia medio-bassa in Europa aggiungendovi il modello Samsung Galaxy M14 5G. Vediamo il design e le specifiche tecniche.

La scheda tecnica di Samsung Galaxy M14 5G

La comparsa del dispositivo mobile citato sul portale ufficiale dell’azienda in Ucraina ci consente di identificare al meglio tutte le informazioni tecniche chiave, osservando al contempo il design. La prima nota da fare riguarda la somiglianza con il fratello Samsung Galaxy A14 5G, specialmente nello stile dello schermo e nella struttura del comparto fotocamera sul retro.

Il display resta un LCD PLS Full HD+ da 6,6 pollici, ma vede la frequenza di aggiornamento passare da 60Hz a 90Hz. Non muta invece il comparto fotocamera, che sfoggia un sensore anteriore per selfie da 13 megapixel collocato su un notch a goccia – ergo, il pannello è un Infinity-V firmato Samsung -, e tre lenti posteriori. La principale è da 50 MP con apertura f/1.8 e messa a fuoco automatica, mentre i moduli ausiliari sono entrambi da 2 MP, uno per Macro e uno per la Profondità. Come avrete notato dal confronto con Galaxy A14 5G, è stato sostituito l’ultra-grandangolare da 5 megapixel.

Sotto la scocca spicca la batteria da 6.000 mAh, il vero upgrade rispetto al Galaxy A14 5G, ricaricata a 15 W tramite porta USB-C 2.0. Il cuore pulsante è il chipset proprietario Exynos 1330 e, lato memoria, figurano 4 GB di RAM e 64/128 GB di archiviazione interna con supporto all’espansione tramite slot microSD. Infine, il sistema operativo al primo avvio è Android 13 con One UI 5.

Prezzo e disponibilità

Al momento della scrittura della notizia, Samsung Galaxy M14 5G è disponibile nei colori Navy Blue, Light Blue e Silver esclusivamente in Ucraina a circa 200-250 dollari al cambio attuale. Possiamo aspettarci che Samsung lanci lo smartphone in più paesi nelle prossime settimane, Italia compresa, a un prezzo sempre vicino ai 200-250 euro.