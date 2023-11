Samsung Galaxy A34 da 256GB in super offerta da Unieuro

Il nuovo volantino Unieuro Novembre Ti Sorprende ha per protagonista il Samsung Galaxy A34, in offerta nella versione da 256 GB a 289,90 euro. È il miglior prezzo degli ultimi 30 giorni, con un risparmio di 17 euro sui 307 euro richiesti in precedenza. Rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico, invece, lo sconto è di ben il 38%. In più è possibile usufruire del pagamento in 3 rate a interessi zero da 96 euro al mese con Klarna o PayPal. L’offerta è disponibile online su questa pagina fino all’8 novembre.

Samsung Galaxy A34 in sconto del 38% sul sito di Unieuro

Il Galaxy A34 in offerta a 289,90 euro sul sito di Unieuro è quello in colorazione Awesome Violet con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Si tratta di uno dei migliori medio gamma economici di quest’anno (è stato presentato da Samsung la scorsa primavera), ideale per chi ha un budget compreso tra 250 e 300 euro.

È un telefono equilibrato, in grado di offrire una piacevole esperienza d’uso durante tutta la giornata, con un’autonomia importante e un comparto camere superiore alla media (in questo Samsung è ormai una certezza, soprattutto se si considera l’aspetto social). Per quanto riguarda il comparto camere, sorprendono in particolare gli ottimi scatti realizzati in condizioni di scarsa luminosità e i video, con le riprese che arrivano persino al 4K.

Segnaliamo, infine, che le spese di spedizione sono gratuite, essendo a carico di Unieuro.

Il pagamento in 3 rate a interessi zero con Klarna o PayPal è disponibile a questa pagina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.