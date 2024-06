Samsung Galaxy A34 5G: la versione con 8/256GB in DOPPIO SCONTO su eBay

Se siete alla ricerca di un telefono che unisca stile, prestazioni e un prezzo imbattibile, il Samsung Galaxy A34 5G è qui per soddisfare ogni vostro desiderio tecnologico. E la buona notizia è che potete averlo a un prezzo incredibile su eBay: solo 253 euro anziché 469,90 euro, grazie a uno sconto del 44% a cui si aggiunge un ulteriore sconto di 10 euro tramite il codice sconto PSPRGIU24!

Samsung Galaxy A34 5G: il meglio che possiate acquistare a questo prezzo

Il suo display touchscreen da 6.6 pollici a 120Hz è una vera meraviglia e colloca il Samsung Galaxy A34 ai vertici della sua categoria. Con una risoluzione di 2340×1080 pixel, ogni immagine e video saranno una festa per gli occhi, offrendovi una nitidezza e una vivacità di colori che vi lasceranno senza parole.

Il Samsung Galaxy A34 non è solo bello da vedere, ma è anche un campione in fatto di funzionalità. Dotato di modulo 5G, questo dispositivo garantisce un trasferimento dati e una navigazione internet ultra-veloci, rendendo ogni vostra attività online un’esperienza fluida e senza interruzioni. E non è tutto: con connettività Wi-Fi e GPS, questo smartphone vi tiene sempre connessi e sul giusto percorso, ovunque vi troviate.

Ma parliamo del vero pezzo forte: la fotocamera. Con un sensore da 48 megapixel, il Samsung Galaxy A34 è un vero e proprio maestro della fotografia. Le vostre foto raggiungeranno una risoluzione mozzafiato di 8000×6000 pixel, catturando ogni dettaglio con una precisione incredibile. E se amate i video, sarete felici di sapere che il Galaxy A34 può registrare in 4K alla risoluzione di 3840×2160 pixel. Immaginate di immortalare i vostri momenti speciali con una qualità così alta da far invidia ai registi di Hollywood.

Nonostante tutte queste funzionalità avanzate, il Galaxy A34 mantiene un design sottile con uno spessore di soli 8.2mm, rendendolo non solo potente ma anche estremamente maneggevole e comodo da tenere in mano.

È il momento di fare vostra questa meraviglia tecnologica! Il Samsung Galaxy A34 5G con 8GB di RAM e 256GB di memoria è disponibile su eBay a soli 253 euro. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia, e il venditore ha un’affidabilità stellare con il 99,4% di feedback positivi su più di 37mila recensioni. Non lasciatevi scappare questa offerta e non dimenticate di inserire il codice sconto PSPRGIU24 all’atto del pagamento, perché un telefono così a un prezzo simile è un’opportunità rara.