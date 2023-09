Samsung Galaxy A34 256GB: solo 300€ su eBay, deve essere tuo

Potenza, velocità, fluidità e super capienza. Questo è il nuovo Samsung Galaxy A34 con 256GB di ROM! Una vera e propria perla tra gli smartphone che unisce ottimo prezzo a qualità eccellenti. Oggi però è il tuo giorno fortunato. Infatti, lo acquisti su eBay a soli 302 euro, invece di 469,90 euro. Si tratta di una super offerta che ti permette di risparmiare sull’unghia ben 167,90 euro.

Tra l’altro hai anche la consegna gratuita. Inoltre, selezionando PayPal, puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. In questo caso paghi solo 100,66 euro al mese. La prima rata ti viene addebitata al momento dell’acquisto mentre le restanti lo stesso giorno dei due mesi appena successivi. Con il servizio eBay Premium sai che si tratta di un venditore affidabile. Infine hai anche la Garanzia Cliente eBay.

Samsung Galaxy A34 256GB: un vero affare a questo prezzo

Il Samsung Galaxy A34 256GB è un ottimo smartphone Android. Al suo interno batte un cuore potente che regala fluidità e prestazioni pazzesche. Stiamo parlando dell’ottimo processore Octa-core a cui ci hanno abituato i telefoni Samsung di ultima generazione. In aggiunta hai anche un ottimo display Super AMOLED da 6,6 pollici e fotocamera principale con sensore OIS. La sua batteria da 5000 mAh garantisce un’autonomia molto lunga.

Acquistalo ora a soli 302 euro, invece di 469,90 euro. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

