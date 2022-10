Samsung Galaxy A33: prezzo SHOCK su Amazon (-31%)

Spettacolare offerta di Amazon che oggi propone uno smartphone d’eccellenza a un prezzo minuscolo. Se fai presto potrai mettere nel tuo carrello Samsung Galaxy A33 a soli 267,31 euro, invece che 389,90 euro.

Davvero un ottimo prezzo per uno smartphone di altissimo livello. In questa versione potrai avere 128GB di memoria interna espandibile e 6GB di RAM. Un mostro di prestazioni da usare non solo per le normali attività come chiamate e messaggi, ma anche per quelle più impegnative, che richiedono prestazioni più elevate come giochi e foto ad alta risoluzione.

Approfitta anche tu di questa straordinaria offerta e goditi lo sconto del 31%. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy A33 a soli 267,31 euro. Se preferisci potrai anche pagare a rate con Cofidis al check-out.

Samsung Galaxy A33: batteria gigante, foto perfette

Samsung Galaxy A33 monta un potente processore Octa-core che ti permetterà di avere tutta la potenza di cui hai bisogno per usare al massimo il tuo smartphone. Gioca senza sacrificare la grafica in modo fluido e con risposta veloce. Grazie 128 GB di memoria potrai archiviare tutte le foto e video che vuoi, anche ad alta risoluzione. Inoltre la tecnologia 5G di cui è dotato garantirà una connessione veloce.

Guarda video, film e serie TV nel bellissimo schermo da 6,4 pollici. Display Super AMOLED FHD+ che rende ogni tuo contenuto più realistico, con colori vividi. Scatta le foto dei tuoi momenti indimenticabili come un professionista grazie alla quadrupla fotocamera. Fotocamera principale da 40MP e frontale da 13MP. Che tu voglia immortalare dei bellissimi paesaggi o farti un selfie con gli amici, avrai sempre delle foto perfette. La batteria da 5.000 mAh non si esaurisce mai.

Goditi quest’offerta di Amazon ma fai presto perché non durerà molto. Metti ora nel tuo carrello Samsung Galaxy A33 a soli 267,31 euro, invece che 389,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.