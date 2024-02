Samsung Galaxy A33 5G in offerta su Amazon a 205€: è un vero BEST BUY

Acquistare uno smartphone Samsung con circa 200 euro non è facile ma oggi c’è una nuova offerta Amazon da cogliere al volo: in questo momento, infatti, il Samsung Galaxy A33 5G è disponibile al prezzo scontato di 205 euro, con uno sconto del 45%. Si tratta di un’occasione da non farsi sfuggire: per rapporto qualità/prezzo, infatti, il Galaxy A33 è un vero e proprio best buy in questo momento. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. La promo è valida solo per un breve periodo.

Samsung Galaxy A33 5G: a questo prezzo è da prendere subito

Il Samsung Galaxy A33 è uno dei punti di riferimento del mercato per chi cerca uno smartphone da circa 200 euro. Tra le specifiche troviamo un bel display Super AMOLED da 6,4 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz.

A gestire il funzionamento dello smartphone c’è, invece, il SoC Exynos 1280 (con supporto alle reti 5G) che viene affiancato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh. C’è anche una quadrupla fotocamera posteriore con un sensore principale da 48 Megapixel con OIS.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy A33 5G al prezzo scontato di 205 euro. Lo smartphone tocca un minimo storico su Amazon e rappresenta, in questo momento, un vero e proprio best buy. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.