Samsung Galaxy A33 5G è il mediogamma da acquistare: -41% su eBay

Quest’oggi eBay si è messa in testa di darti un’ottima scusa per acquistare il validissimo Samsung Galaxy A33 5G a un prezzo davvero conveniente. Infatti, complice anche uno sconto improvviso del 41% sul prezzo pieno, il device del colosso sudcoreano crolla al prezzo di vendita di appena 230€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione.

Non solo il telefono di Samsung eredita il know-how dell’azienda per quanto riguarda lo sviluppo di device economici molto validi, ma soddisfa anche gli utenti più esigenti dal punto di vista del design.

Sconto fuori scala di eBay per Samsung Galaxy A33 5G: occasione d’oro

Samsung Galaxy A33 5G monta un validissimo pannello da 6.4 pollici ad altissima risoluzione con una fotocamera centrale ideale per scattare selfie di buon livello, mentre sotto il cofano un potente processore octa core viene accompagna da una mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida.

Come se non bastasse, il telefono di Samsung monta anche un modem 5G per navigare in rete al massimo della velocità e sul retro un modulo fotografico quadruplo vede la presenza di un sensore principale da 48 MP per foto e video di buona qualità.

Ad appena 230€ hai a portata di mano un telefono Android in grado di soddisfare tutte le tue personali esigenze quotidiane; inoltre, se lo metti adesso nel carrello, il device ti arriva direttamente a casa in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.