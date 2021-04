Secondo quanto si apprende, sembra che Samsung stia aggiornando il suo Galaxy A31 ad Android 11 dopo aver portato il software su molti altri dispositivi. L’update introduce le ultime funzionalità dell’interfaccia utente basate sull’ultima iterazione del software di Google su uno dei telefoni più venduti di gennaio 2021.

Samsung Galaxy A31: cosa cambia con il nuovo update?

Un aggiornamento OTA con numero di firmware A315NKSU1CUD3 è in fase di lancio per gli utenti possessori del Galaxy A31 (SM-A315N) in Corea del Sud. Con un peso di circa 2,03 GB, la release introduce sul dispositivo la One UI 3.1 basata su Android 11.

Samsung ha lanciato il Galaxy A31 a marzo 2020; quando è stato commercializzato, utilizzava il sistema operativo Android 10 con One UI 2.0 “out of the box”. L’ultimo update One UI 3.1 apporta diversi miglioramenti al dispositivo rispetto all’ultima versione.

In effetti, la One UI 3.1 ha rinnovato l’interfaccia utente, la condivisione privata, la rimozione dei dati di posizione GPS sulle immagini, i widget della schermata di blocco, le videochiamate in background, le app stock migliorate e altro ancora con la One UI 3.0.

Inoltre, offre funzionalità come le autorizzazioni una tantum, il ripristino automatico delle autorizzazioni delle app, le bubble chat, le nuove sezioni di conversazione nell’area notifiche e via dicendo.

Galaxy A31 è disponibile in diversi mercati, incluso il nostro. Poiché l’aggiornamento è ora stato rilasciato in Corea del Sud, aspettatevi che il firmware si estenda ad altre regioni prima del previsto. A proposito, in origine il terminale avrebbe dovuto ricevere questa release soltanto a giugno 2021.

Tuttavia, Samsung si è comportata incredibilmente bene nel supportare i dispositivi più vecchi, sia di fascia medio-bassa che di fascia alta. Non è tutto, poiché il dispositivo dovrebbe ricevere aggiornamenti di sicurezza trimestrali per un bel po’ di tempo come suggerisce la pagina web del marchio.

Come fare per vedere se è arrivato il nuovo firmware? Potete provare il nuovo aggiornamento accedendo alle Impostazioni, cliccando su “Aggiornamento software” e infine su “Scarica e installa”.

