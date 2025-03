Samsung Galaxy A25 5G costa POCHISSIMO su eBay: è il mid-range ECONOMICO da avere

Samsung Galaxy A25 5G è uno dei pochi mid-range Android economici in grado di garantirti sempre stabilità, reattività e supporto software di lunghissima durata a fronte di una spesa davvero contenuta e conveniente.

Quest’oggi il mid-range del colosso sudcoreano è in forte sconto su eBay: al già disponibile sconto immediato del 20%, infatti, si aggiunge un ulteriore sconto del 5% con il codice coupon “TECHWEEK25“; sommando le due promozioni il prezzo finale del device di Samsung sprofonda ad appena 235€ con tanto di consegna rapida e gratuita in 72 ore.

Samsung Galaxy A25 5G costa molto poco su eBay: occasione imperdibile

Samsung Galaxy A25 5G si presenta con un bellissimo pannello Super AMOLED da 6.5 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, luminosità massima di 1000 nit e una buona calibrazione dei colori.

Mettendo sul piatto la cifra di appena 235€ hai a disposizione un device perfetto per i task quotidiani, oltre che ideale per guardare contenuti multimediali ad altissima risoluzione e senza problemi di leggibilità. Sotto il cofano è presente un buon processore Exynos con di fianco 8/256 GB di memoria interna, a cui si aggiunge una batteria da 5000 mAh che ti accompagna facilmente lungo un giorno pieno di utilizzo senza alcun tipo di problema.

Ideale per chiunque sia alla ricerca di uno smartphone da utilizzare quotidianamente per navigare in rete, chattare sui social, ascoltare la musica, guardare video, telefonare e molto altro ancora, il device di Samsung è anche un camera phone di tutto rispetto; il modulo triplo posteriore vede la presenza di un sensore principale da 50 MP con OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine), un sensore ultra-grandangolare da 8 MP con FOV di 120° e un sensore macro da 2 MP.

A tutto ciò si aggiunge anche un eccellente supporto software: immesso sul mercato con Android 14 a bordo, il Galaxy A25 5G supporta fino a 4 versioni di Android – sarà aggiornato fino ad Android 18 – e fino a 5 anni di aggiornamenti di sicurezza.

Dovresti approfittare subito di questa occasione su eBay per acquistare il mid-range Android di Samsung a un prezzo così conveniente; ricorda di sfruttare il codice coupon “TECHWEEK25” in fase acquisto per ottenere il 5% di sconto aggiuntivo.