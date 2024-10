Samsung Galaxy A25 5G (8/256 GB): ottimo prezzo su Amazon (anche in 5 rate)

Il Samsung Galaxy A25 5G diventa sempre più interessante ed è ora disponibile al prezzo scontato di 228 euro scegliendo la versione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Il modello in questione è venduto direttamente da Amazon ed è acquistabile anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per chi cerca un nuovo Galaxy senza spendere troppo, l’offerta in questione può essere la scelta giusta. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy A25: la scheda tecnica

Il Samsung Galaxy A25 è dotato di un display Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre che con il SoC Exynos 1380 che viene supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Lo smartphone ha anche una batteria da 5.000 mAh che garantisce un’ottima autonomia.

Da segnalare anche una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel. Lo smartphone è Dual SIM e ha un sensore di impronte digitali. Il sistema operativo, invece, è Android 14 con One UI, con ben 4 major update garantiti.

Grazie alla nuova offerta Amazon disponibile in questo momento, il Samsung Galaxy A25 da 8/256 GB è ora acquistabile al prezzo scontato di 228 euro. Il pagamento può avvenire anche optando per l’acquisto in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi.

Per accedere subito all’offerta, dedicata al modello venduto direttamente da Amazon, basta premere sul box qui di sotto e poi aggiungere il dispositivo al carrello, andando a completare l’ordine.