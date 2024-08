Samsung Galaxy A25 5G (8/256 GB): il prezzo crolla a 208€, ora è un BEST BUY

Il Samsung Galaxy A25 5G è la scelta giusta per gli utenti alla ricerca di un nuovo smartphone con budget di poco più di 200 euro. Grazie all’offerta eBay in corso oggi e al codice sconto AGOSTO24, infatti, lo smartphone di Samsung è ora acquistabile al prezzo scontato di 208 euro, nella variante con 8 GB di RAM e 256 GB di storage. C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Lo smartphone ha Garanzia di 24 mesi. L’offerta è disponibile di seguito.

Samsung Galaxy A25 5G: ora è un best buy

Il Samsung Galaxy A25 5G proposto oggi in offerta è dotato di un display Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC Exynos 1280 affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh.

Si tratta di una combinazione ottimale per poter sfruttare prestazioni di buon livello, in tutti i contesti di utilizzo, un’ottima autonomia e tanto spazio di archiviazione per salvare foto e video oltre che per installare app e giochi. Il sistema operativo è Android 14 con One UI.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy A25 5G al prezzo scontato di 208 euro, con possibilità di pagare in 3 rate scegliendo PayPal e con 24 mesi di garanzia. L’offerta è disponibile di seguito.