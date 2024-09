Samsung Galaxy A25 5G da 256GB: piccola spesa e massima resa (eBay)

Se acquisti uno smartphone che costa pochissimo rischi di prendere un granchio e buttare via i soldi. D’altra parte se non vuoi spendere un intero stipendio ci vuole il giusto compromesso. Ecco perché ho deciso di segnalarti questa promozione che trovi solo su eBay. Se fai veloce puoi acquistare Samsung Galaxy A25 5G a soli 223,90 euro, anziché 369,90 euro.

Grazie allo sconto del 39% puoi risparmiare ben 146 euro sul totale. Non stropicciargli gli occhi perché ti assicuro che è tutto vero solo che dovrai fare in fretta. Con questo smartphone hai la garanzia di ottime prestazioni senza spendere un patrimonio.

Samsung Galaxy A25 5G è ancora il migliore

Ovviamente Samsung Galaxy A25 5G non è uscito l’altro ieri eppure risulta ancora uno dei più amati e acquistati su tutti gli e-commerce e i negozi. Questo perché gode di un rapporto qualità prezzo che si trova difficilmente in giro. In questa versione tra l’altro è dotato di 8 GB di RAM che supportano un processore Octa-core, e 256 GB di memoria interna che puoi espandere fino a 1 TB con una scheda microSD.

Ha un peso di soli 197 grammi e uno spessore di appena 8,3 mm, risultando così leggero e maneggevole. Gode però di un generoso display Super AMOLED da 6,5 pollici FHD+ con frequenza di aggiornamento massima a 120 Hz. Possiede una fotocamera multipla con sensore principale da 50 MP per scatti sensazionali in qualsiasi momento della giornata. È dual Sim, possiede la tecnologia 5G e monta una batteria da 5000 mAh con una ricarica rapida.

Tutte le caratteristiche di questo smartphone esaltano la sua incomparabile qualità unita a un prezzo davvero molto basso. Dunque rompi gli indugi, vai immediatamente su eBay e metti nel tuo carrello Samsung Galaxy A25 5G a soli 223,90 euro, anziché 369,90 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa in pochi giorni senza ulteriori costi.