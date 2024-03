Samsung Galaxy A25 5G da 128GB con Android 14 al 35% di SCONTO

Se hai bisogno di uno smartphone dalle prestazioni eccellenti senza dover spender un capitale non puoi perdere questa promozione super. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello Samsung Galaxy A25 5G a soli 206,21 euro, invece che 319 euro.

Grazie a questo sconto del 35% oggi puoi risparmiare più di 112 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. Una super promozione da non perdere assolutamente. Fai presto perché questa cifra è vicinissima al minimo storico e quindi non durerà molto.

Samsung Galaxy A25 5G a pochissimo solo su Amazon

Questo è uno smartphone veramente eccellente e con un rapporto qualità prezzo molto vantaggioso. Si presenta con un bellissimo display Super AMOLED da 6,5 pollici con colori vivaci e una luminosità incredibile. Inoltre ha una protezione dalla luce blu per non affaticare la vista. È dotato di un processore Exynos 1280 con a supporto 6 GB di RAM.

In questa versione potrai archiviare quello che vuoi in 128 GB di memoria interna che puoi anche espandere fino a 1 TB. Possiede una super batteria da 5000 mAh che dura lungo e si ricarica velocemente. Gode della tecnologia 5G con cui potrai navigare su Internet alla velocità della luce. E grazie a una fotocamera pazzesca da 50 MP potrai fare scatti come con le macchine fotografiche professionali.

Dunque non perdere questa grandissima occasione. Prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy A25 5G a soli 206,21 euro, invece che 319 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.