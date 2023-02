Samsung Galaxy A24 trapela sul sito di certificazione NBTC: manca poco

Samsung Galaxy A24, prossimo smartphone della serie A, è stato precedentemente individuato sui siti di certificazione FCC (Federal Communications Commission) e BIS (Bureau of Indian Standard).

In questi giorni, lo smartphone Samsung ha fatto la sua comparsa anche nel database di NBTC: questo lascia presagire un lancio ufficiale ormai vicinissimo. Facciamo il punto della situazione.

Aspettando Samsung Galaxy A24: cosa sappiamo

Il Samsung Galaxy A24 è stato registrato sul sito di certificazione NBTC con il numero di modello SM-A245F/DSN, come mostra lo screenshot che riportiamo di seguito:

Purtroppo, l’elenco non rivela nulla circa le specifiche tecniche dello smartphone, se non appunto il suo numero di modello. Tuttavia, in base a quanto finora appreso grazie alle informazioni reperite nel database di Geekbench, molto probabilmente il chiacchierato Samsung Galaxy A24 verrà alimentato dal processore MediaTek Helio G99 con almeno 4GB di memoria RAM.

I rendering del telefono, anch’essi condivisi online di recente, svelano che il dispositivo offrirà una configurazione con tripla fotocamera posteriore. Secondo quanto riferito, il Samsung Galaxy A24 si affiderà ad un sensore principale da 48 MP con supporto OIS, affiancato da una lente ultra grandangolare con risoluzione di 8 MP ed un’ulteriore fotocamera da 5 MP (plausibilmente macro).

Il prossimo smartphone della serie A dovrebbe inoltre montare un display Super AMOLED da 6,4 pollici con frequenza di aggiornamento a 90Hz e risoluzione FullHD+. Presente il sistema operativo Android 13 con personalizzazione della OneUI. I rumor suggeriscono infine che Samsung Galaxy A24 potrebbe contare su una batteria da 4000 mAh con supporto per la ricarica rapida a 25 W.