Samsung Galaxy A24 è sempre più vicino: ci sarà la ricarica rapida

Samsung Galaxy A24 è uno smartphone entry level recentemente avvistato sul database BIS in India. Il numero del modello SM-A245F/DS ha identificato il dispositivo, ma poche informazioni erano disponibili a riguardo.

Successivamente, il Galaxy A24 4G di Samsung è comparso anche sul sito web di certificazione FCC (Federal Communications Commission), fornendo maggiori anticipazioni circa le caratteristiche del telefono.

Nuove informazioni su Samsung Galaxy A24 5G

Gli smartphone economici sono un’ottima opzione per coloro che cercano un dispositivo funzionale a un prezzo accessibile. Non è più necessario spendere una fortuna per avere un telefono di buona qualità, poiché molte aziende stanno rilasciando dispositivi a prezzi bassissimi con prestazioni sorprendenti. Il modello in questione rappresenterà senza dubbio una valida alternativa da considerare.

Sul sito web FCC, il Samsung Galaxy A24 4G è comparso con il numero di modello SM-A245M/DSN ed ha anche rivelato alcune specifiche chiave che mancavano in precedenti occasioni. La lista mostra che lo smartphone può essere caricato con il caricabatterie EP-TA800, vale a dire l’alimentatore Samsung da 25W Type-C. Quindi, è lecito aspettarsi il supporto per la ricarica rapida da 25W.

Ci sarà la connettività LTE ed il Samsung Galaxy A24 4G supporterà le bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 26, 28 e 66. Altre caratteristiche di connettività includono WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth ed NFC. Un ulteriore aspetto da sottolineare è che il telefono verrà fornito con uno slot per schede microSD, che ti permetterà di espandere lo storage. Questo è tutto ciò che è stato possibile apprendere su FCC.

In un precedente report su Geekbench, invece, è emerso che il Galaxy A24 4G verrà probabilmente alimentato da un chipset MediaTek con una CPU octa-core ARMv8. Sei core con clock a 2,0 GHz e due core che operano ad una frequenza di 2,20 GHz. Dal momento che il Samsung Galaxy A24 4G ha notevolmente aumentato la sua recente presenza sugli elenchi di benchmark, è possibile un suo imminente lancio.