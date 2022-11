Samsung Galaxy A23 5G: più di 100 euro di SCONTO su Amazon

Ecco un’offerta super per avere un notevole risparmio nello stesso tempo un bellissimo smartphone, con ottime prestazioni. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Samsung Galaxy A23 5G a soli 231,08 euro, invece che 349,90 euro.

Stiamo parlando di uno sconto di quasi 119 euro che non potrà durare molto tempo. Anche perché siamo di fronte a un ottimo dispositivo. Ampio display da 6,6 pollici, 4GB di RAM, e 128GB di memoria interna espandibile. Oltre a questo, degna di nota è la fotocamera da 50MP e la mega batteria da 5000 mAh.

A questo prezzo è davvero un best buy da non farsi scappare.

Samsung Galaxy A23 5G: una bestia con una batteria infinita

Samsung Galaxy A23 ha un bellissimo display LCD con tecnologia FHD+ e una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Questo in pratica si traduce in immagini, foto e video spettacolari e fluidi. Un’esperienza immersiva anche in gaming. Potente processore Octa-core che con i suoi 4GB di RAM ti garantirà ottime prestazioni senza rinunciare a niente.

Goditi la bellissima Qaud Camera con cui potrai immortalare i tuoi momenti. Fotocamera principale da 50MP, ultrangolare da 5MP, macro camera e fotocamera di profondità da 2MP. Insomma ogni scatto sarà perfetto e potrai cogliere dettagli incredibili. Tutte queste attività vengono supportate da una batteria gigante che ti permetterà di usare il tuo smartphone per tutto il giorno senza mai ricaricarlo.



