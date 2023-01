Samsung Galaxy A23 5G: ora è al PREZZO GIUSTO su Amazon (-127€)

La gamma di smartphone di Samsung comprende anche un modello equilibrato e completo, ideale per chi vuole spendere poco senza rinunce: si tarata dell’ottimo Samsung Galaxy A23 5G, smartphone che gira bene ha un’autonomia eccellente ed un comparto fotografico di fascia superiore.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy A23 5G al prezzo scontato di 222 euro invece di 349 euro con uno sconto di ben 127 euro che si traduce in un taglio di prezzo del 36%. Lo smartphone è acquistabile anche in 5 rate da 44 euro, senza interessi e costi aggiuntivi.

Per sfruttare l’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Samsung Galaxy A23 5G: lo smartphone economico e completo è ora in offerta su Amazon

Il Samsung Galaxy A23 5G può contare su di un ottimo comparto tecnico con un display da IPS da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate da 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone è troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 695 che viene supportato da 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh.

Da segnalare anche un ottimo comparto fotografico con una quadrupla camera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel con OIS. Lo smartphone presenta Android 12, con la versione 13 in arrivo, e un sensore di impronte digitali laterale.

Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento è possibile acquistare il Samsung Galaxy A23 5G al prezzo scontato di 222 euro invece di 349 euro. C’è anche la possibilità di acquistare lo smartphone in 5 rate da 44 euro. Lo sconto del 36% rappresenta un’occasione davvero ottima per acquistare uno dei modelli migliori per rapporto qualità/prezzo della gamma di smartphone Samsung.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.