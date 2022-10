Samsung Galaxy A23 5G: iper batteria e quad cam a prezzo RIDICOLO

Inutile girarci attorno: Samsung Galaxy A23 5G in vendita su Amazon incarna una delle migliori occasioni di sempre per mettere le mani su un ottimo smartphone economico a un prezzo davvero molto vantaggioso. Ad appena 236€, infatti, lo smartphone del colosso sudcoreano non solo è realizzato con materiali di buon livello che gli conferiscono un design piacevole e giovanile, ma ha dalla sua anche un gran numero di funzionalità che lo rendono molto allettante.

Frontalmente, ad esempio, trova posto un bel pannello Infinity-V da 6.6 pollici ad alta risoluzione con tanto di fotocamera per selfie sempre perfetti, mentre sotto il cofano un potente processore octa core si occupa di avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno.

Prezzo strepitoso su Amazon per l’ottimo budget phone Samsung Galaxy A23 5G

Il tutto è poi ulteriormente valorizzato da una super batteria da 5000 mAh capace di accompagnarti per tutto il giorno senza fatica e una fotocamera posteriore con quattro sensori con il principale da 50 MP per scatti mozzafiato.

Come se non bastasse, nonostante il prezzo hai anche a disposizione il pieno supporto alla rete 5G in tutte le città italiane per navigare al massimo della velocità supportata senza lag o problemi di buffering durante la visione dei tuoi video preferiti.

A questo prezzo è davvero difficile non prendere al volo questa incredibile occasione di Amazon, a maggior ragione considerando che ti arriva a casa in appena 1 giorno e con tanto di consegna rapida senza costi aggiuntivi. Non farti l’ottimo Samsung Galaxy A23 5G ma piuttosto mettilo subito nel carrello prima che salga di prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.