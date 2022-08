Samsung Galaxy A22: tripla cam, super batteria e 5G a prezzo SHOCK

Sei indeciso su quale smartphone economico acquistare per via della grande mole di dispositivi in commercio? L’ottimo Samsung Galaxy A22 5G è in offerta su Amazon al prezzo più basso sul web e ti assicuriamo essere in grado di soddisfare tutte le tue personali esigenze senza compromessi. Solo oggi, infatti, puoi acquistarlo con il 30% di sconto che lo fa crollare ad appena 174€.

Lo smartphone di Samsung, nonostante il prezzo molto economico e lo sconto a due cifre, è perfetto per telefonare, chattare con i tuoi amici, navigare in rete, ascoltare musica, giocare ai giochi del Play Store, caricare le foto del mare su Instagram e molto altro.

30% di sconto su Amazon per l’ottimo Samsung Galaxy A22 5G: affare d’oro

Frontalmente è presente un ampio pannello da 6.6 pollici ad alta risoluzione con un notch che nasconde una valida fotocamera per i selfie, mentre sul retro la fotocamera tripla è costituita da un sensore principale da 48 MP appositamente scelto per la qualità delle foto e dei video anche in condizioni di scarsa luminosità.

Sotto il telaio, inoltre, è presente un valido processore octa core ideale per avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno mentre la batteria da 5000 mAh è sempre al tuo fianco per assicurarti lunghe ore di autonomia senza compromessi.

Cosa stai aspettando per acquistare il validissimo smartphone economico di Samsung? Mettilo subito nel carrello fintanto che puoi sfruttare questa incredibile occasione per riceverlo a casa in appena 1 giorno al prezzo più basso sul web.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.