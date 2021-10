Samsung Galaxy A22: prezzo BOMBA su Amazon!

Samsung Galaxy A22 è in offerta su Amazon a soli 191,90 euro. Il ribasso del 19% permette di risparmiare quasi 50 euro sul prezzo di listino, ma i 10,10 euro in meno al check-out rendono il prezzo finale davvero ottimo. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Samsung Galaxy A22: caratteristiche principali

Disponibile in colorazione grigia, ha un display da 6,6 pollici che è perfetta sia per una visualizzazione ottimizzata che per godersi video e streaming in libertà. In più le cornici sono sottili e sembrano amplificare l'esperienza finale. Il processore è ovviamente un Octa Core che viene abbinato a 4 GB di RAM per permettervi di utilizzare tutte le vostre applicazioni preferite in un battito di ciglia. La memoria invece è da 64 GB ma non vi preoccupate, la potete espandere con una MicroSD per il massimo della comodità.



Altra caratteristica che non dovete sottovalutare è l'apparato fotografico con una fantastica tripla fotocamera posteriore. Il sensore principale è da 48 megapixel, ma anche quello per i selfie non sbaglia con i suoi 8 megapixel. La batteria infine ha una capacità di 5000mAh per il massimo dell'autonomia e ovviamente non manca il supporto alla nuova connettività 5G.

