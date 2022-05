Samsung Galaxy A22, lo smartphone da comprare ADESSO

Se sei alla ricerca di uno smartphone con cui dare una svolta alla tue giornate quotidiane, non c’è ombra di dubbio che quello sia Samsung Galaxy A22 5G. A maggior ragione ora che è in assoluta promozione su Amazon e ti viene a costare appena 160,99€ con il ribasso del 36%.

Completo di tutto è fenomenale e naviga persino in 5G così ti togli un doppio sassolino dalla scarpa spendendo il minimo sindacabile.

Le spedizioni sono gratuite e se vuoi puoi pagare anche con finanziamento scegliendo Cofidis come modalità di pagamento quindi cosa aspetti?

Samsung Galaxy A22 5G: tutto quello che ti serve in mano

Uno smartphone semplice ma con un’estetica pulita e lineare. In mano è leggero e si tiene con facilità regalandoti sempre un’esperienza in linea con il premium. In più non ha niente in meno a modelli molto più blasonati quindi non lasciarti trarre in inganno dal suo prezzo super conveniente.

Ha un display Full HD ampio e con colori vividi. Ci navighi online, visiti siti web, applicazioni, social e guardi video e streaming senza mai strizzare gli occhi. Ti dirò, anche il gaming mobile è accessibile senza problemi.

Con Android 11 hai tutto sotto mano e con la batteria da 5000 mAh non finisci mai l’energia. Per non dire che non manca la ricarica rapida a 15W per essere sempre sul pezzo.

Le fotografie? No problem dal momento che c’è una tripla fotocamera posteriore e i selfie sono un capolavoro.

La memoria è totalmente espandibile con MicroSD.

Insomma, non avere dubbi, se volevi uno smartphone ecco cosa ti serve: acquista subito il tuo Samsung Galaxy A22 5G su Amazon ora che è in promozione, soltanto 160,90€ e lo rendi tuo. Le spedizioni sono completamente gratuite e rapide in Italia.