Secondo quanto riferito, Samsung starebbe lavorando al Galaxy A22 5G (numero di modello SM-A226B). Dovrebbe arrivare come il telefono 5G più conveniente del brand. Alcuni mercati come quello indiano potrebbero ricevere solo la versione LTE del device. Sembra che il lancio di questo prodotto sia prossimo (almeno in India), in quanto il terminale è appena stato approvato dal Bureau of Indian Standards (BIS).

Samsung Galaxy A22: cosa sappiamo?

MySmartPrice ha individuato, attraverso l’elenco BIS, il famigerato low-cost di Samsung, il quale ha il numero di modello SM-A225F. Lo stesso telefono è apparso anche nei benchmark HTML5Test con il sistema operativo Android 11. Sfortunatamente, questi elenchi non hanno informazioni sulle specifiche chiave del Galaxy A22 4G.

Probabilmente, il Galaxy A22 LTE avrà lo stesso design del Galaxy A22 5G. La principale differenza tra i due device potrebbe essere la presenza di un chipset pronto per il 5G sotto il cofano del modello più costoso.

Il moniker dell’A22 4G suggerisce che questo si posizionerà più in basso rispetto al Galaxy A32 5G, il quale presenterà (forse) il chipset Dimensity 800U. Tutto ci fa pensare che potrebbe presentare il Dimensity 720, il Dimensity 700 o lo Snapdragon 480. Si prevede che includa una fotocamera frontale da 13 megapixel e una configurazione composta da quattro sensori, che ottica principale da 48 megapixel, snapper secondario da 8 megapixel e due selfiecam da 2 megapixel ciascuna.

Il modello con il supporto alle reti di quinta generazione dovrebbe arrivare in due varianti di RAM e archiviazione, ma i dettagli più fini non sono ancora noti. Non di meno, il telefono potrebbe essere disponibile in più colorazioni: grigio, bianco, verde chiaro e viola. È probabile che abbia un prezzo inferiore ai 229 euro (~ Rs 20.450). In questo articolo troverete anche delle foto render del device condivise da LetsGoDigital; vi piacerebbe se il Galaxy A22 fosse così? Parliamo pur sempre di un budget phone con specifiche premium!

Samsung

Smartphone