Samsung Galaxy A21s è in offerta su Amazon a soli 156,90€.

Samsung Galaxy A21s: le specifiche di questo smartphone

Il design di questo smartphone è semplice e lineare e viene valorizzato da tre colorazioni disponibili: White, Black e Blue. Appartenente alla fascia economica, le specifiche contenute al suo interno offrono un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Il display Infinity-O da 6.5 pollici restituisce un’esperienza visiva immersiva e molto ampia: i bordi, infatti, sono sottili e quasi impercettibili.

Il processore è un Octa Core ed è abbinato a ben 3 GB di RAM e 32 GB di memoria di archiviazione che rendono il dispositivo dinamico. La memoria, inoltre, è espandibile fino a 512 GB attraverso MicroSD.

Tra le diverse features spicca il comparto fotografico che vanta un sistema multicamera (4 in totale) con lente principale da 48 Megapixel. Sono presenti ulteriori tre lenti da 2 e 8 MP per scattare in modalità Ultra grandangolare, macro e di profondità. Ammontano 13 i megapixel della fotocamera frontale.

Degna di nota è la batteria integrata da 5000mAh che garantisce un utilizzo più che giornaliero. La ricarica, inoltre, avviene mediante ricarica rapida a 15 W.

Da non sottovalutare, infine, la presenza di un lettore d’impronte digitali situato sul retro dello smartphone e il riconoscimento del viso per uno sblocco più intuitivo.

