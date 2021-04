Sei in cerca di un nuovo smartphone? Samsung Galaxy A21s è in offerta su Amazon a soli 172,17€. Il ribasso del 22% si traduce in uno sconto effettivo di 47,73€ che rende l’acquisto più conveniente.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Samsung Galaxy A21s: le specifiche tecniche di questo smartphone

Semplice e lineare, Samsung Galaxy A21s acquista un tocco in più grazie alla sua colorazione Blu. Appartenente alla fascia economica/media degli smartphone, questo dispositivo ha delle caratteristiche di tutto rispetto.

Il Display infinity-O ha un’ampiezza di 6,5 pollici che contribuisce a rendere l’esperienza visiva immersiva. Grazie alle cornici ultra sottili, la visione è resa ulteriormente estesa mentre la qualità è HD+.

Il processore montato è un Octa Core firmato Samsung e viene abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione per delle prestazioni rapide e dinamiche. La memoria, inoltre, è espandibile fino a un massimo di 512 GB attraverso MicroSD.

Si fa notare il comparto fotografico che vanta una quad camera posteriore con lente principale da 48 megapixel. Le altre tre lenti hanno una risoluzione da 8 e 2 megapixel per scattare anche in modalità di profondità, macro e ultra grandangolare. La fotocamera frontale, invece, consente di scattare bei selfie.

Degna di nota è la batteria da 5000mAh che assicura una resa giornaliera e più che giornaliera con un utilizzo tipico. La ricarica, inoltre, avviene mediante Ricarica Rapida da 15W per essere sempre pronti all’azione.

Tra le altre features ricordiamo il lettore d’impronte digitali posteriore e il riconoscimento facciale.

Puoi acquistare Samsung Galaxy A21s su Amazon a soli 172,17€ nella colorazione Blue. Acquistalo oggi e ricevilo entro 48 ore a casa se sei un membro Prime. In caso contrario le spedizioni sono gratuite per chi effettua il primo ordine o con ritiro presso punto di consegna. Lo smartphone, in conclusione, può essere acquistato a rate mediante il programma CreditLine di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone