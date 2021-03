Hai voglia di cambiare smartphone? Samsung Galaxy A20s è in offerta su Amazon a soli 125,30€. Il ribasso del 21% corrisponde a uno sconto effettivo di 33,70€ che rende l’acquisto più conveniente. Spedizioni veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Samsung Galaxy A20s: le specifiche tecniche di questo smartphone

Con un design semplice e lineare, Samsung Galaxy A20s è uno smartphone che ha poche pretese ma molto da offrire. Nella sua colorazione Black assume subito un aspetto più sofisticato.

Il Display Infinity-V da 6.5 pollici vanta una qualità HD+ e rende l’esperienza visiva immersiva e soddisfacente. I bordi, in questo caso, non sono ultrasottili ma non contrastano con l’intero design.

Il processore Octa Core viene abbinato a 3 GB di RAM e 32 GB di memoria di archiviazione che rendono lo smartphone fluido nelle sue funzioni quotidiane. La memoria, poi, è espandibile fino a 1 TB attraverso MicroSD.

Tra le caratteristiche più salienti spicca il comparto fotografico composto da una tripla fotocamera con lente principale da 13 MP. È possibile scattare anche in modalità macro e di profondità. Ammontano a 5 i megapixel della fotocamera frontale e dedicata ai selfie.

La batteria integrata è di ben 5000mAh e garantisce un’autonomia che supera il giorno di utilizzo. La ricarica, inoltre, avviene a 15 W e velocizza i tempi totali.

Tra le features sono degne di nota l’interfaccia One UI che rende lo smartphone user friendly e ul supporto completo alle applicazioni Google.

