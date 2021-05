Samsung Galaxy A20s è in offerta su Amazon a soli 154,99€. Il ribasso del 13% provoca uno sconto di ben 24,01€ che rende l'acquisto più economico.

Le spedizioni sono rapide e sempre gratuite in tutta Italia.

Uno smartphone a prezzo piccolo: Samsung Galaxy A20s

Semplice ed elegante, Samsung Galaxy A20s è uno smartphone di fascia economica che racchiude al suo interno delle caratteristiche interessanti. Oggi è in offerta nella colorazione Black.

Montante un Display Infinity V con ampiezza da 6.5 pollici offre una visione dei contenuti nitida e chiara. La risoluzione del pannello è HD e le cornici sottili amplificano quella che è l'esperienza visiva finale.

Il processore è un Octa Core che in questo caso viene affiancato da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria di archiviazione per prestazioni fluide. La memoria, inoltre, può essere espansa fino a 512 GB attraverso MicroSD.

Nonostante sia un device economico, spicca il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con obiettivo principale da 13 megapixel. Si possono scattare foto anche di profondità e ultra angolari. La fotocamera dedicata ai selfie, invece, vanta una lente da 8 megapixel.

Degna di nota è oltretutto la batteria che possiede un valore tipico di 4000mAh sufficienti ad arrivare a fine giornata. La ricarica, invece, avviene mediante carica rapida 15 W.

Tra le altre fautures sono citabili il lettore d'impronte digitali e il riconoscimento del viso per uno sblocco sicuro.

Il dispositivo è Dual SIM e monta la versione 10 di Android.

Lo smartphone Samsung Galaxy A20s è acquistabile su Amazon a soli 154,99€ nella colorazione Black. Acquistalo oggi e ricevilo in meno di una settimana. Le spese di spedizione sono sempre gratuite sia per i membri Prime che per i clienti Standard. Il dispositivo, inoltre, può essere acquistato a rate mediante il metodo di pagamento CreditLine di Confidis.

