Samsung Galaxy A16 in offerta su Amazon: a meno di 150€ è ottimo

Il Samsung Galaxy A16 è protagonista di una nuova offerta su Amazon ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 145 euro risultando uno dei modelli più interessanti della fascia bassa. Da segnalare, inoltre, che anche la versione 5G è in offerta ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 174 euro, risultando altrettanto vantaggiosa. Per accedere alle offerte in corso basta premere sul banner della versione desiderata, qui di sotto.

Samsung Galaxy A16: un best buy per la fascia bassa

La scheda tecnica del Samsung Galaxy A16 comprende un display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. Lo smartphone ha 4 GB di RAM, 128 GB di storage e una batteria da 5.000 mAh. La versione 4G è dotata del SoC MediaTek Helio G99 mentre la versione 5G può contare sul SoC Exynos 1330. Per entrambe le versioni abbiamo una tripla fotocamera posteriore, la certificazione IP54 e un sensore di impronte digitali. Da segnalare anche il sistema operativo Android 14 con 6 major update.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy A16 con un prezzo scontato di:

145 euro per la versione 4G

per la versione 174 euro per la versione 5G

L’acquisto può avvenire di seguito. Lo smartphone di Samsung ha tutte le carte in regola per ritagliarsi un ruolo da grande protagonista del mercato nella fascia bassa. Il rapporto qualità/prezzo, infatti, è molto vantaggioso.