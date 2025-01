Samsung Galaxy A16 in offerta a meno di 150€: è il low cost da prendere su Amazon

Il Samsung Galaxy A16 è in offerta su Amazon ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 145 euro diventando il “best buy” della fascia bassa, soprattutto per chi è abituato a utilizzare smartphone Samsung. A rendere particolarmente interessante il dispositivo è il supporto software garantito. Samsung rilascerà per il suo smartphone aggiornamenti fino ad Android 21. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy A16: un best buy low cost

La scheda tecnica del Samsung Galaxy A16 comprende:

un display Super AMOLED da 6,7 pollic i con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz

i con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz il SoC MediaTek Helio G99

4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage

una batteria da 5.000 mAh

una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel

il sistema operativo Android 14 con 6 major update

il supporto Dual SIM

la certificazione IP54

un sensore di impronte digitali sotto al display

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy A16 al prezzo scontato di 145 euro. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo smartphone, in questo momento, è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un modello molto economico ma in grado di offrire ugualmente un buon rapporto qualità/prezzo. La promozione in corso è valida solo per un breve periodo di tempo.