Samsung Galaxy A16 5G in offerta su Amazon: nuovo minimo per l'entry level

Il Samsung Galaxy A16 5G è protagonista di una nuova offerta Amazon, raggiungendo il suo prezzo minimo storico. Grazie alla promo in corso, infatti, è ora possibile acquistare lo smartphone, entry level della gamma 5G di Samsung, con un prezzo scontato di 175 euro. Si tratta del modello perfetto per gli utenti con esigenze basilari che hanno bisogno di un telefono che funzioni bene e che sia supportato per un lungo periodo di tempo (A16 riceverà ben 6 major update di Android, arrivando fino ad Android 20). Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy A16 5G: la scheda tecnica

La scheda tecnica del Galaxy A16 5G comprende un ottimo display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC Exynos 1330 che garantisce anche la possibilità di utilizzare la rete 5G.

Ci sono 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre a una batteria da 5.000 mAh. Lo smartphone ha una tripla fotocamera posteriore, supporta la connettività Dual SIM, anche con eSIM, ed è certificato IP54. Il sistema operativo è Android 14 con One UI e con la garanzia di ben 6 major update.

