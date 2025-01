Samsung Galaxy A16 5G: display super e batteria INFINITA a prezzo stracciato su Amazon

Se cerchi un nuovo smartphone senza spendere troppo e senza rinunciare a prestazioni di ultima generazione, Samsung Galaxy A16 5G è quello che fa per te. Oggi puoi acquistarlo su Amazon a soli 159 euro invece di 239: a questo prezzo, come immagini, sta andando a ruba quindi ti consigliamo di aggiungerlo al carrello prima che finisca.

Samsung Galaxy A16 5G: tripla fotocamera e una batteria che dura a lungo

Samsung Galaxy A16 5G sarà in grado di stupirti sin dal momento in cui lo tirerai fuori dalla sua confezione. Merito dello schermo Super AMOLED FHD+ da 6,7 pollici ideale per guardare ogni genere di contenuto e soprattutto per esaltare in pieno la fotocamera.

Il sistema fotografico è composto da un sensore da 50 megapixel, un grandangolare da 5 megapixel e una macro da 2 megapixel: potrai immortalare paesaggi spettacolari e primi piani assurdi. Presente anche una fotocamera frontale da 13 megapixel per selfie e videochiamate.

Con la batteria da 5000mAh potrai dimenticarti anche il caricabatteria e stare tranquillo tutto il giorno: il 5G e il processore potenziato da 2,4 GHz completano il quadro di un telefono eccezionale per la sua fascia di prezzo, ora reso ancora più conveniente dallo sconto.

Aggiornamenti garantiti per 6 anni, resistenza IP54 e 128GB di memoria espandibile sono le ultime caratteristiche chiave che ti citiamo per Samsung Galaxy A16 5G: ora è il momento di acquistarlo. Fallo tuo a soli 159 euro.