Samsung Galaxy A16 5G CROLLA del 47% su eBay: OCCASIONE SHOCK (171€)

Stai cercando un nuovo smartphone Android super economico con connettività 5G, un bel pannello ad alta risoluzione e magari con una fotocamera in grado di scattare belle foto? In questo preciso momento l’eccellente Samsung Galaxy A16 5G, tra i più quotati low cost sul mercato, è in fortissimo sconto su eBay.

Infatti, al già presente sconto immediato del 42%, eBay aggiunge anche un ulteriore calo del 5% con il codice coupon “TECHWEEK25”. Il risultato? Il device del colosso sudcoreano può essere tuo al prezzo ridicolo di appena 171€ – parliamo di un calo di prezzo di ben 137€ – a cui si aggiunge anche la consegna rapida e gratuita in appena 72 ore.

Samsung Galaxy A16 5G non è mai stato così conveniente come oggi su eBay

A fronte di un calo così importante del prezzo di vendita, il device di Samsung è pronto a soddisfare le tue esigenze sotto qualsiasi punto di vista. Innanzitutto, monta un eccellente display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 90Hz, il meglio a cui puoi ambire in questa fascia di prezzo per ottenere immagini fluide e a dettagli elevati.

Sotto il profilo hardware hai a disposizione un processore octa-core Exynos con di fianco 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile tramite microSD fino a 1,5TB, e una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 25W che garantisce tempi di ricarica ridotti; inoltre, la connettività 5G ti permette di navigare in rete ad altissima velocità senza problemi di lag o di buffering. Per quanto riguarda il comparto fotografico, il device si presenta con tre sensori: una lente principale da 50 MP; una secondaria ultra-grandangolare da 5 MP e una macro da 2 MP.

Difficile prendere in considerazione un low cost Android valido come il Galaxy A16 5G oggi che è proposto a un prezzo così conveniente su eBay; aggiungilo subito nel carrello e ricorda di utilizzare il coupon “TECHWEEK25” per pagarlo appena 171€, con tanto di consegna rapida e gratuita in appena 72 ore.