Samsung Galaxy A15: svelate tutte le opzioni di colore

Il lancio imminente del Samsung Galaxy A15 è quasi certezza, date le numerose “apparizioni” online dello smartphone. Le informazioni complete sul design, il prezzo previsto e le specifiche sono state svelate attraverso l’elenco di Walmart.

Nonostante Samsung debba ancora ufficializzare la data di presentazione, 91mobiles ha condiviso in anteprima esclusiva i render del modello europeo di Galaxy A15, disponibile in versione 4G/5G, svelandone anche le opzioni di colore.

Scatta il conto alla roverscia per Samsung Galaxy A15

Come si può evincere dall’immagine, Samsung Galaxy A15 4G/5G arriverà sul mercato nelle colorazioni giallo, blu e azzurro. Sembrano mancare del tutto le varianti più classiche, vale a dire il nero ed il bianco, ma non escludiamo ulteriori sorprese trattandosi allo stato attuale di rumor non ancora confermati.

Focalizzandoci sul design, il prossimo smartphone Samsung si caratterizza per la presenza del notch a goccia sulla parte anteriore, in cui trova spazio la fotocamera selfie. Il telefono mostra sì bordi piatti ma, allo stesso tempo, cornici piuttosto pronunciate che racchiudono lo schermo.

La zona posteriore svela i tre sensori della fotocamera disposti in maniera verticale, accompagnati da un flash LED subito di fianco e dal logo Samsung collocato in basso. Il bilanciere del volume ed il pulsante di accensione/spegnimento sono invece posizionati lungo il profilo destro del device.

Dal punto di vista costruttivo, il terminale si distingue per uno chassis squadrato con angoli arrotondati, il che conferisce un aspetto piuttosto elegante pur trattandosi di un low budget. Interessante notare che i modelli 4G e 5G di Samsung Galaxy A15 adottano un design sorprendentemente simile e sarà quasi impossibile distinguerli.