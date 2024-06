Samsung Galaxy A15 a PREZZO SHOCK su eBay, ora al 65% in MENO

Vuoi accaparrarti uno smartphone dalle ottime prestazioni che costi pochissimo? Posso assicurarti che esiste e adesso puoi avvalerti di una promozione incredibile. Dunque fiondati su eBay e metti nel tuo carrello Samsung Galaxy A15 a soli 109,99 euro, invece che 309,90 euro.

Non ci sono errori, quantomeno non di scrittura, siamo di fronte invece uno sconto pazzesco del 65% che taglia il prezzo di quasi 200 euro e risparmi tantissimo. Soprattutto potrei avere un ottimo smartphone che garantisce performance eccellenti, con la possibilità di inserire fino a due Sim e che offre un’ottima memoria di archiviazione. A questa cifra è un affare assoluto.

Samsung Galaxy A15: a questo prezzo è da prendere subito

Senza girarci troppo in giro possiamo dire con certezza che Samsung Galaxy A15 a un prezzo del genere è sicuramente da prendere al volo. Nonostante non sia uno smartphone uscito l’altro ieri presenta ancora delle ottime caratteristiche. Possiede un bellissimo display Super AMOLED da 6,5 pollici con una perfetta luminosità anche quando colpito direttamente dalla luce del sole.

Montato un potente processore Octa-core supportato da 4 GB di RAM e una memoria interna da 128 GB. Gode di una super batteria da 5000 mAh che si ricarica in fretta e pesa solo 200 grammi circa. Possiede una fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP per scatti sensazionali e una fotocamera anteriore da 13 MP per i selfie.

Se stai ancora leggendo devo dirti che ora non è più il momento di farlo. A una cifra del genere andrà via come il pane. Quindi vai subito su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy A15 a soli 109,99 euro, invece che 309,90 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza ulteriori costi.