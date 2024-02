Samsung Galaxy A15 al MINIMO STORICO su Amazon: è l'entry level da prendere

Il Samsung Galaxy A15 è protagonista di una nuova offerta Amazon ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 153 euro. La promozione si riferisce alla versione venduta e spedita da Amazon che ora è acquistabile al nuovo minimo storico sullo store. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto e poi aggiungere lo smartphone al carrello. La promozione in corso è valida solo per un breve periodo e solo per alcune colorazioni dello smartphone di Samsung.

Samsung Galaxy A15: a questo prezzo è l’entry level giusto

Il Samsung Galaxy A15 è uno smartphone che combina ottime prestazioni, in rapporto alla fascia di prezzo, con un’autonomia eccellente. Tra le specifiche tecniche troviamo il SoC MediaTek Helio G99 Octa-Core affiancato da 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage.

Da segnalare anche una batteria da 5.000 mAh. Lo smartphone di Samsung è dotato di una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel. C’è anche un sensore di impronte digitali laterale oltre al supporto Dual SIM. Lo smartphone ha un display Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy A15 al prezzo scontato di 153 euro. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon ed è ora acquistabile al nuovo minimo storico. Per sfruttare la nuova promozione basta premere sul box qui di sotto.