Samsung Galaxy A15 a soli 118 euro: MINIMO STORICO PAZZESCO di Amazon (-41%)

Samsung Galaxy A15 è un midrange di altissima qualità che oggi puoi acquistare al prezzo di un convenientissimo low cost: lo sconto del 41% offerto da Amazon ti permette di portartelo a casa a soli 118 euro invece di 199,90 per un telefono che ha tutto quello che ti serve.

Samsung Galaxy A15, che affare: ecco la scheda tecnica

Samsung Galaxy A15 ha caratteristiche tecniche davvero interessanti per questa fascia di prezzo, a cominciare dal suo schermo Super AMOLED da 6,5 pollici con tecnologia Vision Booster che garantisce una visione fluida e luminosa, con una luminosità fino a 800 nit e una ridotta emissione di luce blu.

Lo smartphone è dotato di una tripla fotocamera posteriore con un obiettivo da 2 MP per paesaggi e primi piani, una fotocamera principale da 50 MP per scatti ad alta risoluzione e una fotocamera anteriore da 13 MP per selfie e videochiamate impeccabili.

Grazie alla sua potente capacità di elaborazione, alla generosa RAM e alla vasta memoria interna espandibile fino a 1TB, il Samsung Galaxy A15 è pronto a gestire tutte le tue esigenze quotidiane anche grazie alla batteria da 5.000 mAh che assicura una lunga durata, consentendoti di rimanere attivo e in movimento per tutto il giorno.

Con un design elegante e minimalista, Samsung Galaxy A15 vale certamente molto di più di quello che andrai a pagarlo su Amazon. Approfitta del 41% di sconto e portatelo a casa a soli 118 euro.