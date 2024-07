Samsung Galaxy A15 5G, sconto pazzesco: è il telefono budget da comprare oggi

Chi l’ha detto che grandi prestazioni e convenienza non possono andare a braccetto? Il Samsung Galaxy A15 è un eccellente smartphone Android pensato per chi cerca una soluzione affidabile senza per questo dover per forza stra-spendere. Oggi è ancora più economico: con lo sconto attuale su Amazon, è disponibile ad appena 126,90€ (-37%).

Il Galaxy A15 dispone di un display AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione FHD+ (1080 x 2400 pixel) e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, che garantisce una visualizzazione nitida e fluida. La luminosità dello schermo è sorprendentemente alta per un dispositivo di questa fascia di prezzo, rendendolo ben visibile anche all’aperto. Il design del telefono è moderno, con bordi piatti e un corpo in plastica resistente ma leggero​.

Il comparto fotografico comprende una tripla fotocamera posteriore: una principale da 50 MP, una ultra grandangolare da 5 MP e una macro da 2 MP. La fotocamera principale offre scatti di buona qualità, con risultati davvero notevoli per un telefono in questa fascia di prezzo.

Il Galaxy A15 è alimentato da un processore MediaTek Dimensity 6100 Plus, supportato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, espandibile tramite microSD. La batteria da 5000 mAh offre un’ottima autonomia, garantendo un’intera giornata di utilizzo con una singola carica.

Il Samsung Galaxy A15 è attualmente disponibile su Amazon a 126,90€, con uno sconto del 37% rispetto al prezzo originale di 199,90€. Non farti scappare la possibilità di avere uno dei telefoni più competitivi nel segmento dei telefoni budget ad un prezzo ancora più competitivo: mettilo subito nel carrello per averlo risparmiando!