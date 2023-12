Samsung Galaxy A14: sconto FOLLE del 34% su Amazon

Oggi vogliamo parlarti di uno smartphone di casa Samsung veramente strepitoso; l’ottimo midrange Galaxy A14, campione di vendite e di successi internazionale, viene proposto su Amazon ad un costo sensazionale. Sarà tuo con soli 139,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, al posto di 209,90€, con il 34% di sconto sul valore di listino. Non lasciartelo sfuggire; il modello in questione è in colorazione nera, versione italiana, ha 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna (ulteriormente espandibile mediante microSD).

Samsung Galaxy A14: il Best Buy del giorno

Questo device è un mediogamma fantastico che viene proposto ad un prezzo da budget-phone; costa pochissimo ma ha tantissime funzionalità di alto pregio. Partiamo dallo schermo Infinity-V da 6,6 pollici con risoluzione FullHD+ avente tecnologia LCD. La batteria interna è una cella energetica da 5000 mAh che si ricarica rapidamente via cavo. Avrai energia a sufficienza per affrontare anche le giornate più impegnative senza mai dover passare dalla corrente. Il processore è un octa-core super performante che ti fornisce le prestazioni e la velocità di cui hai bisogno e tutto il sistema verrà co-gestito da 4 GB di RAM e da 64 GB di memoria interna, ulteriormente espandibile mediante la microSD. Ha un design minimalista e semplice, colorato e frizzante e il telefono è proposto in diverse colorazioni. Posteriormente poi, troviamo tre sensori evoluti e quello principale è da 50 Megapixel.

Viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata presso il tuo domicilio, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine; potrai dilazionare l’importo complessivo del gadget in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati) e avrai accesso a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. Cosa aspetti? Corri a prenderlo prima che terminino le scorte o prima che finisca la promo dedicata. A soli 139,00€ il Galaxy A14 è un super best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.