Samsung Galaxy A14: lo smartphone low-cost più venduto, oggi a soli 125€

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di fascia media che non costi troppo ma che disponga di features all’avanguardia, vogliamo consigliarvi l’ottimo Samsung Galaxy A14 che, nella sua iterazione da 4+64 GB costa solo 209,00€. Non dimenticate poi che, grazie agli sconti di Amazon, potrà essere vostro con soli 125,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che è un risparmio notevole per un terminale simile, quindi non lasciatevelo sfuggire: a questa cifra è un best buy assoluto che noi ci sentiamo di suggerirvi. Ha un bel design, è potente il giusto, ha una buona batteria, un comparto fotografico ricco di novità e molto altro ancora. Non dovrete nemmeno pagare le spese di spedizione perché saranno incluse nel costo dell’articolo.

Samsung Galaxy A14: il midrange che dovete comprare oggi

Con un prezzo di soli 125,00€ questo Samsung Galaxy A14 diventa un best buy assoluto che noi ci sentiamo di consigliarvi; viene venduto e spedito da un negozio terzo ma godrà comunque di tutti i vantaggi tipici dello store di e-commerce americano. Non pagherete la consegna e sarà a casa vostra in pochissimi giorni. Non di meno, avrete accesso a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. Fate presto se siete interessati/e; non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibili. Il modello in questione ha 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna ed è in colorazione Black.

Non dimenticate che questo smartphone di casa Samsung presenta un ottimo pannello Infinity V da 6,6 pollici che si vede benissimo in ogni contesto e in ogni condizione di luce. Il look minimal del device vi permetterà di goder di un prodotto sensazionale fra le vostre mani. In più è eccellente per immortalare i vostri momenti più preziosi: a bordo troverete ben tre fotocamere di punta con sensore principale da 50 Megapixel per immagini cristalline e nitide. La batteria è da 5000 mAh e permette di avere un’autonomia eccezionale con una singola carica: anche un giorno intero senza dover mai passare dalla corrente. Concludiamo segnalando la presenza di un processore che fa girare fluide tutte le app presenti sullo store di Google. A soli 125,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

