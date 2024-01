Samsung Galaxy A14 in offerta su Amazon: a 145€ è un BEST BUY

Il Samsung Galaxy A14 cala di prezzo e con questa nuova offerta Amazon è ora acquistabile al prezzo scontato di 145 euro nella versione da 128 GB che viene venduta e spedita da Amazon. Si tratta dell’opzione giusta per chi è alla ricerca di uno smartphone economico ma completo, grazie anche all’affidabilità del marchio Samsung. Per accedere all’offerta basta cliccare sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.

Samsung Galaxy A14: a questo prezzo su Amazon è un affare

Il Samsung Galaxy A14 ha un’ottima scheda tecnica in rapporto al prezzo. Tra le specifiche troviamo il SoC MediaTek Helio G80 affiancato da 4 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh. Si tratta di una combinazione in grado di garantire buone prestazioni e un’autonomia eccellente.

Da segnalare anche un display da 6,6 pollici, con risoluzione Full HD+, e una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel. Lo smartphone è Dual SIM, ha un sensore di impronte digitali laterale e il chip NFC.

Il Samsung Galaxy A14 è uno dei migliori entry level sul mercato, ideale per tutti gli utenti alla ricerca di un modello economico e completo, veloce e con una buona autonomia.

