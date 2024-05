Samsung Galaxy A14: a soli 122€ è il telefono da comprare OGGI

Il meraviglioso Samsung Galaxy A14, un telefono Android di fascia media, oggi si trova in super sconto al prezzo speciale di soli 122,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. È un telefono pazzesco, dotato di uno schermo LCD da ben 6,6 pollici super risoluto (parliamo di un pannello FullHD+), che vanta 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna ulteriormente espandibile mediante microSD. C’è poi una batteria da 5000 mAh capiente e generosa per una produttività senza limiti. Il modello in questione è in colorazione “silver” ma è disponibile anche in altre tinte elegantissime. Cosa aspettate a farlo vostro? A questa cifra è un super best buy senza paragoni e senza rivali.

Samsung Galaxy A14: ecco perché comprarlo

Il Samsung Galaxy A14 è un telefono di fascia media che grazie agli sconti folli di Amazon si potrà portare a casa all’incredibile prezzo di soli 122,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Ha uno schermo Infinity-V da ben 6,6 pollici con cornici sottili e contenute e ha un notch a goccia che cela la selfiecam. L’esperienza di visione sarà ultra vivida e chiara; gli angoli di visuale sono pazzeschi ed è super risoluto, perfetto per la visione dei contenuti multimediali online. Il design del prodotto è elegante e minimalista e si sposa benissimo con qualsiasi outfit. C’è poi una fotocamera composta da tre sensori avanzatissimi (quello principale è da 50 Megapixel) e permette di ottenere foto cristalline e nitide. La batteria da 5000 mAh invece, assicura un’autonomia assurda con qualsiasi operazione. Il chipset interno invece, è un SoC octa-core che promette prestazioni al top anche con le app più esigenti e complesse.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 122,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese: è un top di gamma dal prezzo contenuto, vanta specifiche tecniche al top e gode della consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Prendete il Samsung Galaxy A14 adesso a questa cifra.